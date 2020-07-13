КТ оказалась практически бесполезной в диагностике COVID-19

13.07.2020, 16:45, Разное



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В первые месяцы распространения COVID-19 компьютерная томография (КТ) широко использовалась в диагностике этой инфекции. Считалось, что она помогает отличить коронавирусную инфекцию от других респираторных болезней, включая грипп.

Новое исследование, проведенное в Китае, показало, что КТ не помогает отличить пневмонию при COVID-19 от пневмонии при гриппе. Даже искусственный интеллект не помог ученым в дифференциальном диагнозе. Научная работа опубликована в American Journal of Roentgenology.

Ученые не обнаружили существенной разницы в КТ-проявлениях двух видов вирусных пневмоний (гриппозной и при COVID-19), включая локализацию поражений и характер такого известного КТ-симптома, как уплотнение по типу «матового стекла».

КТ-манифестация вирусной пневмонии связана с патогенезом вирусной инфекции в легких. Поэтому пневмонии, которые вызваны разными вирусами, могут демонстрировать очень схожие КТ-симптомы, указывают авторы исследования.

Алгоритм искусственного интеллекта, который был разработан специально для исследования, тоже не смог обнаружить существенной разницы между КТ-снимками грудной клетки пациентов с гриппом и COVID-19.

«КТ приписывали особую роль в первые дни распространения COVID-19. Полагаю, это было связано с отсутствием доступа к надежным ПЦР-тестам. Но накопившийся опыт, с учетом появления молекулярной диагностики, показал, что диагностическая роль КТ совсем невелика. Особенно с учетом того, что специфических КТ-изменений при COVID-19 обнаружено не было (что показывает и это исследование», – сказал в комментарии для MedPage Today Роберт Диксон (Robert Dickson) из Мичиганского университета, который не участвовал в исследовании.

Согласно текущему руководству, пациентов с подозрением на COVID-19 следует направлять на КТ только в случае, если их состояние ухудшается во время госпитализации.

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