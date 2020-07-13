 

FDA присвоило приоритетный статус экспериментальным вакцинам от Pfizer и BioNTech

13.07.2020, 16:40, Новости дня

Управление по надзору за качеством продуктов питания и лекарственных препаратов США (FDA) в понедельник присвоило приоритетный статус двум экспериментальным вакцинам от коронавируса, совместно разработанным немецкой биотехнической компанией BioNTech и американским фармгигантом Pfizer.

Вакцины BNT162b1 и BNT162b2 находятся на самой продвинутой стадии среди как минимум четырех вакцин, которые в настоящий проходят клинические испытания в США и Германии.

В преддверии начала торгов акции Pfizer поднялись на 2 процента, а котирующиеся в США акции BioNTech – на 6 процентов.

Ранее в этом месяце компании заявили, что вакцина BNT162b1 продемонстрировала потенциальную эффективность против вируса и дала хорошие показатели переносимости по итогам первых испытаний на людях.

Предварительные результаты исследований BNT162b1 в Германии ожидаются в июле, заявляют компании.

Если испытания окажутся успешными и вакцины получат одобрение регуляторов, компании планируют произвести до 100 миллионов доз к концу текущего года, а к концу 2021 года – более 1,2 миллиарда доз.

Если будет получено разрешение, компании планируют начать масштабные испытания с участием 30 000 человек уже в этом месяце.

FDA присваивает приоритетный статус наиболее перспективным вакцинам и препаратам.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.06 / Украина захотела подписать соглашения о безвизовом режиме с ЕС еще в трех сферах

18.06 / В перезапуске мультфильма «Ну, погоди!» появятся новые персонажи

17.06 / Исаев: Принятие поправок в Конституцию потребует новых изменений в Трудовом кодексе

29.06 / Урок истории для латвийских функционеров

25.05 / Компания Great Wall отчиталась о росте продаж автомобилей Haval

11.06 / Названы сроки завершения испытаний Ка-52 с дальнобойной крылатой ракетой

09.07 / Пентагон – Конгрессу: информация о российских выплатах талибам не нашла подтверждения

18.06 / Нурсултан Назарбаев заболел коронавирусной инфекцией

02.06 / DWN – план спасения Европы после пандемии поможет не бизнесу, а политикам

14.06 / Пассажиров одного из столкнувшихся в Пулкове самолетов заберет резервный борт

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска