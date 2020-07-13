FDA присвоило приоритетный статус экспериментальным вакцинам от Pfizer и BioNTech

13.07.2020, 16:40, Новости дня

Управление по надзору за качеством продуктов питания и лекарственных препаратов США (FDA) в понедельник присвоило приоритетный статус двум экспериментальным вакцинам от коронавируса, совместно разработанным немецкой биотехнической компанией BioNTech и американским фармгигантом Pfizer.

Вакцины BNT162b1 и BNT162b2 находятся на самой продвинутой стадии среди как минимум четырех вакцин, которые в настоящий проходят клинические испытания в США и Германии.

В преддверии начала торгов акции Pfizer поднялись на 2 процента, а котирующиеся в США акции BioNTech – на 6 процентов.

Ранее в этом месяце компании заявили, что вакцина BNT162b1 продемонстрировала потенциальную эффективность против вируса и дала хорошие показатели переносимости по итогам первых испытаний на людях.

Предварительные результаты исследований BNT162b1 в Германии ожидаются в июле, заявляют компании.

Если испытания окажутся успешными и вакцины получат одобрение регуляторов, компании планируют произвести до 100 миллионов доз к концу текущего года, а к концу 2021 года – более 1,2 миллиарда доз.

Если будет получено разрешение, компании планируют начать масштабные испытания с участием 30 000 человек уже в этом месяце.

FDA присваивает приоритетный статус наиболее перспективным вакцинам и препаратам.