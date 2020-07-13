Ивану Сафронову предъявили обвинение в госизмене

13.07.2020, 16:40, Новости дня

Журналисту и советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову официально предъявили обвинение в госизмене. Вину он не признает. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Ивана Павлова. «Текст о постановлении о привлечении в качестве обвиняемого в точности повторяет текст постановления о возбуждении дела – никаких новых деталей не раскрыто», – сказал Павлов.

По версии ФСБ, в 2017 году Сафронов отправил материал, который «был получен в Чехии неким лицом, возможно, связанным с разведкой этой страны». Еще два исследования, представленные следователями ФСБ, «анализируют результаты прослушки его телефонных разговоров и переписки».

7 июля Лефортовский суд Москвы арестовал бывшего журналиста изданий «Коммерсантъ» и «Ведомости», ныне – советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова на два месяца по подозрению в государственной измене. ФСБ обвиняет его в том, что, будучи журналистом, Сафронов сотрудничал с чешской службой внешней разведки, передавая ей секретные сведения.

По утверждению следствия, Сафронов был завербован в 2012 году, а в 2017-м получил задание собрать сведения о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и действиях российских военных на Ближнем Востоке и выполнил его.

Сафронов вину не признаёт. Его адвокат говорит, что не видел в деле доказательств вины арестованного. Бывшие коллеги и близкие Сафронова считают, что дело против него связано исключительно с его журналистской работой.

Десятки СМИ потребовали от российских властей максимально прозрачного расследования дела Ивана Сафронова, среди них – «Новая газета», «Коммерсантъ», «Ведомости», «Медуза», РБК, «Проект», «Медиазона», The Bell, русская версия журнала Forbes и другие.