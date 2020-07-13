Семейный бюджет без угрозы для отношений – советы психолога

13.07.2020, 16:37, Разное

Распределение финансов –

проблемная тема для многих пар. Эксперт предлагает честную систему отношения к деньгам

в семье. В ней уделено внимание нуждам и желаниям каждого.

“Понятно, что вы с

партнером должны обсудить этот подход вместе и договориться, что его

принимаете. А если супруг не захочет это обсуждать – нужно учиться с ним/ней

договариваться”, – объяснил специалист.

Александр Шахов предложил

складывать доходы обоих партнеров в общий “котел”, а потом раскладывать их по

отдельным “кошелькам”:

Необходимые траты. Это еда, необходимая обувь и одежда, оплата жилья,

ипотеки, налогов и т.д.

ипотеки, налогов и т.д. Личные расходы жены. Это сумма на безотчетные карманные

расходы. Супруга может тратить эти деньги на посиделки в кафе с подружками, на

покупку не необходимой одежды, которая ей слишком понравилась, и пр.

“Женщине нужны такие

деньги, чтобы она ощущала себя свободной и ценной, любимой. А не сталкивалась с

необходимостью выпрашивать каждый рубль. Для любящего мужчины естественно

стремиться увеличивать эту сумму”, – считает психолог.

Личные расходы мужа. Справедливо, что и мужчина должен иметь

определенную сумму на безотчетные личные расходы. Это должна быть ровно такая

же сумма, что и у жены. Если ее не хватает – нужно повышать доходы.

определенную сумму на безотчетные личные расходы. Это должна быть ровно такая же сумма, что и у жены. Если ее не хватает – нужно повышать доходы. Расходы на детей. Это оплата кружков, репетиторов,

карманные деньги.

карманные деньги. Расходы на красоту. Это отдельная строка расходов, которая

не входит в состав карманных денег жены. У женщины должны быть отдельные

средства на поддержание своей красоты. Многие мужчины не в курсе, сколько стоят

услуги салонов, поэтому можно для просвещения показать им прайс-лист.

не входит в состав карманных денег жены. У женщины должны быть отдельные средства на поддержание своей красоты. Многие мужчины не в курсе, сколько стоят услуги салонов, поэтому можно для просвещения показать им прайс-лист. Сбережения или инвестиции.

Развитие и обучение. Душа и ум нуждаются в постоянных

тренировках и развитии, поэтому курсы и обучающие программы должны быть в

перечне обязательных расходов.

Александр Шахов рекомендовал сначала выделить

деньги на обязательные траты, а потом равномерно распределять оставшиеся по

остальным кошелькам. По мнению специалиста, такой подход к семейному бюджету

поможет сберечь немало сил и нервов обоим партнерам.