Семейный бюджет без угрозы для отношений – советы психолога
13.07.2020, 16:37, Разное
Распределение финансов –
проблемная тема для многих пар. Эксперт предлагает честную систему отношения к деньгам
в семье. В ней уделено внимание нуждам и желаниям каждого.
“Понятно, что вы с
партнером должны обсудить этот подход вместе и договориться, что его
принимаете. А если супруг не захочет это обсуждать – нужно учиться с ним/ней
договариваться”, – объяснил специалист.
Александр Шахов предложил
складывать доходы обоих партнеров в общий “котел”, а потом раскладывать их по
отдельным “кошелькам”:
- Необходимые траты. Это еда, необходимая обувь и одежда, оплата жилья,
ипотеки, налогов и т.д.
- Личные расходы жены. Это сумма на безотчетные карманные
расходы. Супруга может тратить эти деньги на посиделки в кафе с подружками, на
покупку не необходимой одежды, которая ей слишком понравилась, и пр.
“Женщине нужны такие
деньги, чтобы она ощущала себя свободной и ценной, любимой. А не сталкивалась с
необходимостью выпрашивать каждый рубль. Для любящего мужчины естественно
стремиться увеличивать эту сумму”, – считает психолог.
- Личные расходы мужа. Справедливо, что и мужчина должен иметь
определенную сумму на безотчетные личные расходы. Это должна быть ровно такая
же сумма, что и у жены. Если ее не хватает – нужно повышать доходы.
- Расходы на детей. Это оплата кружков, репетиторов,
карманные деньги.
- Расходы на красоту. Это отдельная строка расходов, которая
не входит в состав карманных денег жены. У женщины должны быть отдельные
средства на поддержание своей красоты. Многие мужчины не в курсе, сколько стоят
услуги салонов, поэтому можно для просвещения показать им прайс-лист.
- Сбережения или инвестиции.
- Развитие и обучение. Душа и ум нуждаются в постоянных
тренировках и развитии, поэтому курсы и обучающие программы должны быть в
перечне обязательных расходов.
Александр Шахов рекомендовал сначала выделить
деньги на обязательные траты, а потом равномерно распределять оставшиеся по
остальным кошелькам. По мнению специалиста, такой подход к семейному бюджету
поможет сберечь немало сил и нервов обоим партнерам.
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