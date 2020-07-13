 

Семейный бюджет без угрозы для отношений – советы психолога

13.07.2020, 16:37, Разное

Распределение финансов –
проблемная тема для многих пар. Эксперт предлагает честную систему отношения к деньгам
в семье. В ней уделено внимание нуждам и желаниям каждого.

“Понятно, что вы с
партнером должны обсудить этот подход вместе и договориться, что его
принимаете. А если супруг не захочет это обсуждать – нужно учиться с ним/ней
договариваться”, – объяснил специалист.

Александр Шахов предложил
складывать доходы обоих партнеров в общий “котел”, а потом раскладывать их по
отдельным “кошелькам”:

  • Необходимые траты. Это еда, необходимая обувь и одежда, оплата жилья,
    ипотеки, налогов и т.д.
  • Личные расходы жены. Это сумма на безотчетные карманные
    расходы. Супруга может тратить эти деньги на посиделки в кафе с подружками, на
    покупку не необходимой одежды, которая ей слишком понравилась, и пр.

“Женщине нужны такие
деньги, чтобы она ощущала себя свободной и ценной, любимой. А не сталкивалась с
необходимостью выпрашивать каждый рубль. Для любящего мужчины естественно
стремиться увеличивать эту сумму”, – считает психолог.

  • Личные расходы мужа. Справедливо, что и мужчина должен иметь
    определенную сумму на безотчетные личные расходы. Это должна быть ровно такая
    же сумма, что и у жены. Если ее не хватает – нужно повышать доходы.
  • Расходы на детей. Это оплата кружков, репетиторов,
    карманные деньги.
  • Расходы на красоту. Это отдельная строка расходов, которая
    не входит в состав карманных денег жены. У женщины должны быть отдельные
    средства на поддержание своей красоты. Многие мужчины не в курсе, сколько стоят
    услуги салонов, поэтому можно для просвещения показать им прайс-лист.
  • Сбережения или инвестиции.
  • Развитие и обучение. Душа и ум нуждаются в постоянных
    тренировках и развитии, поэтому курсы и обучающие программы должны быть в
    перечне обязательных расходов.

Александр Шахов рекомендовал сначала выделить
деньги на обязательные траты, а потом равномерно распределять оставшиеся по
остальным кошелькам. По мнению специалиста, такой подход к семейному бюджету
поможет сберечь немало сил и нервов обоим партнерам.



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