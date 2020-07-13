 

Анна Михалкова впервые опубликовала портрет своей дочери Лидии

13.07.2020, 16:32, Разное

Анна Михалкова не любит делиться подробностями своей личной жизни, делая исключения лишь изредка и лишь по особым поводам. Например, периодически актриса выходит в свет со своими сыновьями от предпринимателя Альберта Бакова – Андреем и Сергеем, а вот дочь Лидию, которая родилась в 2013 году, Михалкова практически не показывает. Впервые портрет девочки опубликовала сестра Анны, Надежда, летом 2018 года. А этим летом первое фото с дочкой появилось и на странице самой Анны.

Анна Михалкова с дочкой ЛидиейВот для чего нужны девочки!- подписала Михалкова снимок с Лидией, сделанный в лифте. На фото представлен настоящий family look – и мама, и дочь позируют в похожих платьях в цветочек: на первой – от грузинского бренда ANOUKI, на второй – от MaSa Kids. Судя по фото, Лидия растет очень жизнерадостным ребенком – но очень своенравным, о чем ее мама ранее писала в Instagram:

Она такая! Никогда не возьмет за руку, но крепко уцепится за подол платья, пальто, ремень брюк… в этом весь ее характер! Очень близкая, но все время на дистанции! Моя дикая кошка!

Анна Михалкова с дочкой ЛидиейАнна Михалкова с сыновьямиНапомним, Анна Михалкова состоит в браке с предпринимателем Альбертом Баковым с 1997 года. В 2000 году у пары родился первенец – сын Андрей, в 2001 году – сын Сергей, а в 2013 году – дочка Лидия.



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