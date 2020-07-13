 

«Турецкие авиалинии» объявили о возобновлении полетов в Россию

13.07.2020, 16:30, Новости дня

Турецкая авиакомпания компания Turkish Airlines («Турецкие авиалинии») намерена возобновить полеты в шесть городов РФ с 1 августа, сообщили в пресс-службе компании.

«После некоторого отсутствия мы возвращаемся в небо. (…) Мы рады предложить вам гибкие возможности для путешествий, так как знаем, как трудно их планировать в этот период», – цитирует заявление авиаперевозчика ТАСС.

Турецкая авиакомпания с 1 августа намерена совершать по 14 рейсов в неделю в Москву, со 2 августа – по пять рейсов в неделю в Санкт-Петербург, с 3 августа – по три и четыре рейса в неделю в Казань и Ростов-на-Дону соответственно, с 5 августа – по три рейса в неделю в Сочи и Краснодар. «Турецкие авиалинии» не уточнили, на каком основании возобновляются перелеты в Россию.

Газета ВЗГЛЯД писала, когда россияне смогут отдыхать за границей.



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