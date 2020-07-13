Единственный внук легендарного Элвиса совершил самоубийство

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13.07.2020, 16:23, Разное

Самой старшей из внуков Элвиса Пресли – актрисе и модели Райли Кио – 31 год. Она родилась в браке Лизы Марии и ее первого мужа – актера и певца Дэнни Кио. Молодая артистка даже успела засветиться в нашумевшем блокбастере последних лет “Безумный Макс: Дорога ярости” в одной из второстепенных ролей.

Райли – не единственная внучка Элвиса: у нее есть две маленькие сестры – 11-летние Харпер и Финли Локвуд, которых Лиза Мария родила от продюсера Майкла Локвуда.

Однако единственным мужчиной среди наследников Элвиса Пресли был 27-летний Бенджамин Кио. Именно его, по сообщениям правоохранительных органов американского штата Калифорния, нашли мертвым в его квартире в городе Калабасас.

Как рассказал менеджер Лизы Марии Пресли – Роджер Видыновски – звездная мать парня была убита горем, узнав о трагедии. Видыновски отметил, что Пресли старается не падать духом лишь ради своих дочерей, добавив, что сын был любовью всей ее жизни. К слову, она посвятила ему одну из песен.

Бенджамин, как и его дед, был музыкантом, но избегал публичности. Кроме того, он был довольно похож на своего знаменитого родственника. Причины и возможные мотивы его поступка остаются неизвестными.



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