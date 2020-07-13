Сирота и блогер из Санкт-Петербурга Максим Данилов готовится опубликовать книгу о своей жизни

13.07.2020, 16:23, Разное

В книге Максим Данилов расскажет о своей жизни с самых ранних лет. Парень родился в феврале 1992 года, с детства он рос без родительской любви и заботы. Однажды у него появилась надежда, что он сможет наконец обрести семью, но приемные родители решили от него отказаться.

Молодой человек не сдался под ударами судьбы. Он окончил школу-интернат в Санкт-Петербурге и смог самостоятельно поступить на бюджет в военно-медицинскую академию.

Об этом и о дальнейшем жизненном пути Максим поведает в своей книге. Блогер планирует выпустить ее в октябре или ноябре этого года. Книгой уже заинтересовались журналисты. А недавно к блогеру приходили из издательства, чтобы сделать фото для его автобиографии.

“Это будет книга обо мне, моем трудном пути из интернета в мир шоу-бизнеса и журналистики и многое другое”, – рассказал Максим своим подписчикам в “Инстаграм”.

К выходу книги будет приурочена пресс-конференция, на которой Данилов ответит на все интересующие вопросы журналистов и расскажет в том числе о самом интересном периоде своей жизни – создании благотворительного проекта “Моя жизнь после детского дома” – life dd.

“Дни.ру” уже писали о Максиме и life dd. Благотворительный проект прогремел на всю страну несколько лет назад, когда блогер смог решить проблему инвалида из поселка Листвянка Иркутской области. Мужчина жил в кошмарных условиях, не имел возможности помыться, а поддержки от служб социальной помощи он не получал. Максим быстро прибыл в Иркутскую область, обратился в прокуратуру, помог инвалиду оформить нужные документы. С тех пор о Данилове заговорила вся страна.

В дальнейшем Максим помог еще многим людям. Благодаря проекту life dd, удалось отстоять права многих сирот, кроме того, блогер помог получить жилье тем, кто в нем отчаянно нуждался, в том числе пенсионерам и ветеранам Великой Отечественной войны.

Но порой судьба бывает очень жестока даже к таким людям, как Максим. У парня диагностировали вторую стадию опухоли головного мозга. Но и в такой ситуации Данилов не сдался: он мужественно борется с коварным заболеванием и уверен, что одержит победу. После этого он опубликует книгу.

Максим всю жизнь помогал тем, кто оказался в беде. Сейчас он сам просит всех неравнодушных о поддержке. На призыв блогера уже откликнулись участник реалити-шоу “ДОМ-2” Егор Холявин, заслуженная артистка РФ Любовь Руденко и многие другие.

Поддержать Максима можете и вы. Сделать это можно по следующим реквизитам:

Тинькофф: 5536 9138 2176 2917

Сбербанк: 5336 6903 4738 2725 или привязан к номеру телефону 89835962432 Надя Т. (гражданская жена)

Яндекс.Деньги 410017070916685

А Также вы можете положить деньги на номер телефона +7983596-24-32 МТС