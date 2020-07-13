Свидетель по делу историка Соколова рассказал, как нашел тело аспирантки

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13.07.2020, 16:16, Новости дня

Капитан-механик судна «Самара» рассказал в суде по делу обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова, как обнаружил в канале тело Анастасии Ещенко.

По его словам, судно 9 ноября совершало рейс по уборке мусора. В районе Крюкова канала был найден серый мешок, перевязанный веревкой, его подняли на борт.

«Мешок вскрыл матрос. Там был другой белый мешок, как из-под сахара, увидел красные пятна и отказался продолжать. Дальше раскрывал пакет я. Я посмотрел и понял, что это тело без конечностей, мужчины или женщины – непонятно, там не видно было», – передает РИА «Новости» слова свидетеля.

В ноябре прошлого года в Петербурге Соколова извлекли из реки Мойки с рюкзаком, в котором нашли человеческие останки. В его квартире также обнаружили оружие и фрагменты тела человека. Было установлено, что его жертвой оказалась аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко, с которой Соколов состоял в личных отношениях. Его обвинили в убийстве и незаконном хранении оружия. Соколов признан вменяемым.

Позднее Соколов потребовал обнародовать на открытом заседании переписку с убитой им аспиранткой, так как, по его мнению, у людей складывается неверное впечатление о нем и о его жертве.

Как стало понятно из представленной переписки, отношения между Ещенко и Соколовым испортились еще в июле 2019 года. Аспирантка ревновала историка к другим женщинам, оскорбляла семью Соколова и заявляла, что ненавидит его самого и его детей.  



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