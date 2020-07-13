Доктор Мясников рассказал, почему полезно употреблять рыбу

13.07.2020, 16:09, Разное

Доктор Мясников рассказал, почему полезно употреблять рыбу. Пост об этом появился на странице телеведущего в Instagram.

Многие знают о том, что рыба оказывает положительное воздействие на человеческий организм, но не все понимают, благодаря чему так происходит. Довольно распространённым является мнение о том, что пользу приносит содержащийся в этом продукте фосфор.

«Вот фосфор тут абсолютно ни при чём», – объясняет специалист.

Оказывается, всё дело в рыбьем жире, который, по словам Мясникова, необходим для нормальной работы мозга. Всё дело в том, что этот жизненно важный орган на 60% состоит из жира. Кроме того, многочисленные исследования уже не раз подтверждали тот факт, что жирные кислоты, содержащиеся в рыбе, оказывают позитивное воздействие на здоровье человека.

«Мало я знаю примеров столь единодушного одобрения какого-либо вещества или лекарства»,- информирует Мясников.

Таким образом, рыбий жир способствует предотвращению инфарктов и инсультов, аритмии, тромбозов, замедляет сердечные сокращения, уменьшает число случаев внезапной смерти, снижает сердечную недостаточность, имеет выраженный противовоспалительный эффект. Более того, его нередко используют для лечения депрессии. Доктор Мясников порекомендовал есть жирную рыбу не менее двух раз в неделю. Для тех, кто не может это делать, он посоветовал ежедневно принимать рыбий жир в доступной для каждого форме, информирует Слово и Дело.