Эксперты: ЛДПР ввязывается в медийные скандалы из-за падающего рейтинга

13.07.2020, 16:08, Новости дня

Рейтинги ЛДПР продолжают падать, поэтому партия решила делать скандальные заявления и участвовать в кампании в защиту губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сказали газете ВЗГЛЯД авторы очередного рейтинга «Коэффициент полезности депутатов Госдумы». Из него следует, что коэффициент переизбираемости ЛДПР находится на последнем месте среди думских партий.

«В подготовленном нами рейтинге полезности депутатов мы зафиксировали, что в июле рейтинги переизбираемости ЛДПР находятся на последнем месте. И партия об этом знает. Поэтому лидер ЛДПР Владимир Жириновский использует любой информационной повод для того, чтобы о партии чаще говорили в информационном пространстве. Я уверен, что в ближайшее время нас ждут громкие, скандальные заявления от партии ЛДПР и от Владимира Жириновского в первую очередь», – сказал президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев.

Политолог подчеркивает, что самый простой способ помочь партии – участвовать в скандалах. Поэтому ЛДПР начала кампанию в защиту члена своей партии, губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который на прошлой неделе был арестован по подозрению в организации заказных убийств в середине нулевых годов. В эти выходные в Хабаровске и ряде других городов региона прошли акции в поддержку губернатора.

«В Хабаровске у людей нет достаточной информации о том, что происходит. Пусть люди поймут, что губернатору предъявлены обвинения в убийстве. Рейтинги Фургала будут падать, люди перестанут его защищать. Я думаю, рейтинги ЛДПР также продолжат падать. Хотя, конечно, Жириновский хочет оставить Хабаровский край за собой. Их кампания в защиту Фургала преследует лишь одну цель – получить хорошие рейтинги на предстоящих выборах в Госдуму», – уверен Гусев.

Другой автор рейтинга – политолог Алексей Мартынов – тоже подчеркивает, что ЛДПР с помощью кампании в Хабаровске старается улучшить свою популярность среди избирателей. «Мы сводили эти цифры неделю назад, когда не было даже намеков на инцидент с Фургалом, бывшим депутатом Госдумы от ЛПДР», – сказал Мартынов.

По оценке эксперта, ЛДПР пытается исправить ситуацию в свойственной себе манере. «Как правило подобные истории берет на себя Жириновский, используя их для своих эпатажных действий и заявлений. И вполне объяснимо, почему он ведет себя неадекватно резко в этом инциденте. Например, на прошлой неделе Жириновский пригрозил уходом ЛДПР из Думы», – подчеркнул Мартынов.

Напомним, в понедельник был презентован очередной рейтинг «Коэффициент полезности депутатов Госдумы». Исследование проводилось с апреля по июль 2020 года. Из доклада следует, что коэффициент переизбираемости у партии ЛДПР самый низкий среди всех парламентских партий.

Что касается лидеров рейтинга среди депутатов, то на этот раз его возглавили глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»), и председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

В десятку также вошли первый заместитель руководителя думской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, зампред комитета по финансовому рынку Антон Гетта («Единая Россия»), заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»), вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой («Единая Россия») и заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов. Онищенко, согласно результатам исследования, стал основным экспертом по вопросам коронавируса. Авторы отмечают, что он высоко поднялся в рейтинге благодаря активности по теме пандемии.