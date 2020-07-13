Анонсирован прямой эфир с врио главы Республики Коми

13.07.2020, 16:08, Новости дня

В Instagram во вторник, 14 июля, в 18.00 мск в рамках серии интервью «Регионы о главном» пройдет эфир с врио главы Республики Коми Владимиром Уйбой. Ведущей прямых эфиров выступает директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

В ходе эфира Уйба и Кислицына обсудят эпидемиологическую обстановку, ограничительные меры и поддержку отдельных категорий граждан. Также речь пойдет о ходе реализации национального проекта «Здравоохранение» и стратегическом развитии региона в целом.

Помимо этого, Уйба расскажет, как прошли 100 дней на посту главы республики, как ему удалось в кратчайшие сроки изменить ситуацию с распространением коронавируса в регионе, и внесла ли пандемия корректировки в программу врио главы.

Эфир будет проходить в Instagram 14 июля в 18.00 мск.

Кислицина призвала присоединяться граждан к эфиру и присылать вопросы.

9 июля Кислицына провела эфир с главой Еврейской автономной области Ростиславом Гольдштейном.