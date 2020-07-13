Девушка лишилась работы из-за «сводящей с ума» красоты

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13.07.2020, 16:08, Новости дня

Жительница Будапешта Барбара Луна Сипос рассказала, что ей пришлось уволиться с работы из-за реакции мужчин на ее внешность, сообщило издание Daily Mail.

Сипос работала администратором, однако после пластических операций, который обошлись ей в 135 тыс. фунтов (более 12 млн рублей), ей пришлось уволиться из-за того, что ее красота и харизма «сводили мужчин с ума», передает РИА «Новости».

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Публикация от Barbara Luna Sipos (@baedollbarbie) 1 Июл 2020 в 3:14 PDT

Девушка рассказала, что с детства мечтала быть похожей на куклу Барби. Свою первую пластическую операцию она сделала в 17 лет. Всего она прошла через десять хирургических вмешательств.

Так, за время перевоплощений размер ее груди увеличился со второго до пятого, она сделала себе ринопластику и коррекцию подбородка, подняла брови и губы.

Дорогостоящие операции оплатил бывший муж Сипос, разделявший ее стремление быть похожей на куклу.

Отмечается, что девушка не намерена прекращать хирургические вмешательства и планирует сделать себе третью ринопластику и удалить ребра.

Напомним, студентка из Болгарии, 22-летняя Андреа Иванова тоже всегда стремилась быть похожей на куклу Барби, сделала 20-ю инъекцию гиалуроновой кислоты в губы. Девушка считается обладательницей одних из самых больших губ в мире.



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