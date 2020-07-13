В Хабаровске задержали протестующего с ножом

13.07.2020, 15:53, Новости дня

В Хабаровске задержан вооруженный ножом участник несанкционированного митинга в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации убийств.

Видео с задержанным опубликовал Telegram-канал «Кремлевская прачка».

По информации РИА «Новости», в ходе вечернего митинга правоохранительные органы под возгласы присутствующих «У него нож!» задержали мужчину. Его увели в сторону поста полиции.

Ранее в понедельник сообщалось, что значительная часть участников митинга в поддержку Фургала находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Между тем участники несанкционированной акции в центре Хабаровска покинули центральную площадь Ленина после того, как дезинфекционные машины начали санитарную обработку улиц. Три дезинфекционные машины появились там примерно в 21.00 по местному времени.

Ранее администрация города сообщала, что санитарная обработка на улицах города продолжится вплоть до стабилизации эпидемиологической ситуации.

Напомним, Фургал был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. В рамках уголовного дела также задержаны депутаты Законодательной думы Хабаровского края от ЛДПР Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов.

В пятницу Басманный суд Москвы арестовал Фургала на два месяца по делу о покушении на убийство и организации убийств. Он помещен в следственный изолятор «Лефортово».