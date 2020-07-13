Посол Азербайджана оценил последствия столкновений с Арменией

13.07.2020, 15:48, Новости дня

Вооруженные столкновения на границе Азербайджана и Армении могут привести к непредсказуемым результатам, которые отразятся на всем регионе Южного Кавказа, сообщил в понедельник посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы.

«Такие столкновения как вчерашнее, также как в 2016 году, когда было серьезное военное обострение, могут привести к непредсказуемому результату. Эти непредсказуемые результаты могут отразиться на всем регионе Южного Кавказа. Вчера были человеческие жертвы. Три человека погибли, пять человек ранено. Часто обстреливают мирные села, среди мирного населения есть потери. Какая страна может с этим смириться?» – передает ТАСС его слова.

По словам посла, столкновения на границе Азербайджана и Армении будут продолжаться до тех пор, пока сам конфликт из-за Нагорного Карабаха не будет разрешен.

«Я уже много раз, будучи послом Азербайджана в России, говорил о том, что необходимо устранить причины конфликта. Пока причины не устранены, такие военные действия будут продолжаться», – подчеркнул он.

По его словам, причины сегодня «заключаются в том, что оккупированы более 20% азербайджанской территории, но никогда азербайджанский народ, азербайджанское правительство, президент Азербайджана не смирятся с потерей территории».

«Невозможно смириться с тем, что на территории твоей страны находятся войска другого государства. На эту тему есть четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые не выполняются, на эту тему есть много международных документов, в том числе ПАСЕ, ОБСЕ, других европейских организаций, где четко очерчено, кто агрессор, а кто жертва», – добавил посол.

По его мнению, «сам вопрос Нагорного Карабаха решаем, а президенты стран-сопредседателей не раз заявляли, что статус-кво неприемлем, однако армянская сторона делает все, чтобы удерживать этот статус-кво».

Напомним, в воскресенье около полудня на границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, погибли трое военнослужащих ВС Азербайджана, еще пятеро получили ранения.

В понедельник минобороны Азербайджана заявило о минометном обстреле села на границе с Арменией. В Минобороны Армении эту информацию опровергли.

Минобороны Азербайджана опубликовало кадры уничтожения огневой позиции вооруженных сил Армении.