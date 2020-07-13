 

Набиуллина оценила возможность нового снижения ключевой ставки

13.07.2020, 15:48, Новости дня

У Банка РФ есть пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Совете Федерации.

«В июне мы снизили, вы знаете, ключевую ставку до 4,5%. Это исторический минимум. И данные, которые мы получили с момента последнего решения по ставке, в первую очередь по инфляции за июнь и начало июля, подтверждают, что у нас сохраняется пространство и для дальнейшего снижения», – передает ее слова ТАСС.

По словам главы регулятора, с начала пандемии российские банки реструктурировали кредитов на общую сумму почти 4,3 трлн рублей.

Портфель кредитов малому бизнесу с января по май вырос на 6,4%. «Мы понимаем, что в этом росте кредитования элемент вынужденности, когда предприятия на фоне снижения выручки берут больше кредитов», – отметила Набиуллина.

Ранее зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что Банк РФ в ближайшем будущем не намерен снижать ключевую ставку до нуля.



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