 

В ЦБ отреагировали на идею деноминировать рубль

13.07.2020, 15:48, Новости дня

Банк РФ не рассматривает возможность деноминации рубля, сообщил глава регулятора Эльвира Набиуллина в Совете Федерации.

«Никаких деноминаций, денежных реформ мы никогда не рассматривали. У нас в порядке все и с номиналами, и с набором банкнот, и никаких причин у нас что-то менять нет. Люди всегда могут воспользоваться и наличными, и своими средствами в банках. Никаких изменений, ограничений в этой части мы не рассматриваем и не планируем», – передает ее слова ТАСС.

В ответ председатель СФ Валентина Матвиенко назвала разговоры о возможной деноминации провокацией.

«Я считаю, что это абсолютная провокация каких-то недобросовестных людей. Тем не менее сейчас очень активно в обществе, в сетях обсуждается вопрос возможной деноминации. Это, конечно, очень тревожит людей. Безусловно, тревожит бизнес», – сообщила она.

Напомним, руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев выступил с инициативой деноминации российской валюты в 100 раз. Аргументом для проведения деноминации рубля, по его словам, может послужить рекордный уровень объема наличных денег в России.



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