Дистанционная психотерапия при депрессиях оказалась не хуже личных визитов к врачу

13.07.2020, 15:40, Разное



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Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) – метод лечения различных психических расстройств, включая депрессию. Он основан на влиянии на когнитивные искажения (мысли, отношения, убеждения) и стереотипы поведения, которые негативно действуют на состояние пациента. Терапевт разрабатывает индивидуальные стратегии лечения для каждого пациента.

Многие специалисты считают физическое присутствие терапевта и пациента в одном помещении важной составляющей эффективности КПТ. Но ряд исследований противоречит этому убеждению.

При лечении депрессии эффективность КПТ одинакова при занятиях лицом к лицу и при удаленном проведении сеансов (при помощи средств телемедицины). То есть, КПТ не требует личной встречи пациента с терапевтом. Это показал крупнейший на сегодня системный обзор, опубликованный в EClinicalMedicine.

«Распространено мнение, что у занятий лицом к лицу есть преимущество связи пациента с терапевтом, и это преимущество приводит к лучшему эффекту», – объяснила Зена Самаан (Zena Samaan), профессор Университета МакМастера (McMaster University), соавтор исследования.

В системный обзор канадские ученые включили 17 исследований, которые были проведены в течение 20 лет. Все научные работы сравнивали эффект лечения большого депрессивного расстройства в группах пациентов, которые получали терапию при занятиях лицом к лицу и удаленно. Удаленное лечение проводилось не только в форме видеоконференций, но и посредством электронной почты, текстовых сообщений и любых других средств, доступных в при помощи интернета.

Результаты показали, что, есть вероятность того, что электронная КПТ более эффективна, чем занятия лицом к лицу. Согласно обзору, «доказательства умеренного качества» свидетельствуют о том, что удаленная терапия приводит к лучшему облегчению симптомов. Но авторы указывают, что исследования, которые они анализировали, были очень разнородными. Поэтому уверенно можно заявить лишь о том, что эффект этих видов проведения терапии примерно одинаков.

«Эффективность электронных способов проведения терапии не выглядит сюрпризом. Этот метод предлагает гибкость, анонимность, при нем не нужно тратить время на транспорт, он не требует денег за парковку. Когда люди получают помощь, оставаясь в удобных для них условиях, это выглядит резонно», – утверждает Самаан.

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