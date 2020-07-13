СБУ заявила о пресечении попытки отделения Закарпатья от Украины

13.07.2020, 15:30, Новости дня

Служба безопасности Украины заявила, что якобы сорвала спецоперацию группы граждан по отделению части Закарпатской области от Украины.

«Контрразведчики СБ пресекли деятельность группы граждан в Закарпатской области, действия которых содержат признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины», – сообщается на сайте ведомства.

В спецслужбе отметили, что граждане якобы готовили сбор подписей среди закарпатцев в поддержку петиции об отмене условий Трианонского мирного договора от 1920 года, согласно которому Венгрия лишилась части своих территорий. Среди них – часть земель современной Закарпатской области.

По данным СБУ, бюллетени содержат призывы к нарушению территориальной целостности Украины.

«Организатору анкетирования следователями СБУ сообщено о подозрении. Ему избрана мера пресечения. Проверяется информация о возможной причастности к антиукраинской деятельности других лиц и организаций», – уточнили в ведомстве.

Участникам группы грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Ранее военная контрразведка СБУ заявила, что предотвратила утечку секретной информации к российским спецслужбам – якобы командир одного из кораблей ВМС Украины, капитан 2 ранга во время нахождения в Крыму начал сотрудничество с Россией.