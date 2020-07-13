Япония и США обсуждают всплеск случаев COVID-19 на американских военных базах

13.07.2020, 15:29, Новости дня

ТОКИО – Япония и США обмениваются информацией о случаях коронавируса на американских военных базах, после того как вспышка заболевания вызвала возмущение в самой южной японской префектуре – Окинаве.

Об этом сообщил в понедельник высокопоставленный японский чиновник.

Из 62 человек с положительным анализом на коронавирус, выявленных на Окинаве с 5 по 12 июля, 39 служат на авиационной станции морской пехоты Футенма, 22 – на базе Кэмп-Хансен и один в Кэмп-Кинзер.

Позднее в понедельник телеканал Asahi сообщил, что на базе Футенма подтверждены еще 32 случая.

«Мы будем сотрудничать по этому вопросу надлежащим образом, – заявил главный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга на брифинге для СМИ. – Япония и США обмениваются информацией о предыдущей активности инфицированных военных».

На Окинаве находится основная часть американского военного контингента в Японии, чей союз с Вашингтоном имеет центральное значение для ее безопасности.

Однако у многих жителей Окинавы эти базы ассоциируются с целым рядом проблем – от преступлений до происшествий – и они хотят, чтобы морские пехотинцы сократили свое присутствие или полностью покинули остров.

Губернатор Окинавы Денни Тамаки на выходных назвал «крайне прискорбным» то, что такое большое число инфицирований произошло за короткое время, добавив, что жители Окинавы были «шокированы» этой новостью.

«Я не могу отбросить серьезные сомнения по поводу мер, которые принимают американские военные для предотвращения инфекций», – заявил он, добавив, что имеются сообщения о том, что персонал покидал базу для пляжных вечеринок и посещения ночных заведений в районе Дня независимости США 4 июля.

На странице для тихоокеанских баз в Facebook Корпус морской пехоты заявил, что он запретил любые уходы с баз по всей Окинаве кроме неотложных случаев, таких как визиты к врачу, которые должны быть одобрены командирами.

«Мы пытаемся ограничить контакты (с местным населением) насколько это возможно и пытаемся отследить контакты инфицированного персонала», – заявил представитель военных.

Не считая баз, число инфицировнных на Окинаве составляет 148, говорится на сайте префектуры. Семь человек скончались.

Всего в Японии подтверждено около 22 тысяч случаев заболевания и зарегистрировано около тысячи летальных исходов.