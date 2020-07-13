Никола Пельтц показала обручальное кольцо, подаренное Бруклином Бекхэмом

13.07.2020, 15:20, Разное

В минувшие выходные стало известно о помолвке старшего сына Дэвида и Виктории Бекхэм – 21-летнего Бруклина – и 25-летней актрисы, звезды сериала “Мотель Бейтсов” и дочери знаменитого американского промышленника и миллиардера Нельсона Пельтца Николы Пельтц. На снимке, опубликованном Бруклином, можно было рассмотреть обручальное кольцо его невесты, но лишь в общих чертах. Несколько часов назад Бекхэм-младший опубликовал другой кадр в сторис – на нем изображена их собака и виднеется рука Николы с кольцом. Изделие украшает бриллиант изумрудной огранки, по оценкам экспертов, в 4,5-5 карат.

Я бы оценил стоимость данного кольца в 150-200 тысяч долларов. Эта огранка актуальна во все времена, поэтому ее очень любят в том числе знаменитости. Дженнифер Лопес, Амаль Клуни и Дженнифер Лоуренс носят такие же. Мама Бруклина – Виктория – также любит этот стиль.. – рассказал директор по связям с общественностью ювелирного магазина Шеннон Дилени-Рон изданию Mirror Online.

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Бруклин и Никола

Напомним, в субботу утром иностранные СМИ сообщили о помолвкеБруклина с Николой. Затем появились официальное подтверждение от самого жениха и еще чуть позже – первые детали будущей свадьбы от СМИ. Во-первых, пара планирует провести сразу две церемонии: на родине жениха в Великобритании и во Флориде, где живет семья Николы. Во-вторых, отвечать за финансовую составляющую банкета будет отец невесты Нельсон Пельтц – впрочем, по сообщениям издания, родители Бруклина, Дэвид и Виктория Бекхэм, также очень хотят внести свой вклад. Ожидается, что 9-летняя сестра жениха Харпер станет главной подружкой невесты, а в числе друзей жениха, конечно же, окажутся 17-летний Ромео и 15-летний Круз Бекхэмы. Молодые также не забыли и о практичной стороне дела: скорее всего, они заключат брачное соглашение, которое поможет им раз и (как ожидается) навсегда закрыть вопрос семейного бюджета. Напомним, состояние отца Николы насчитывает свыше одного миллиарда долларов, так что денежный вопрос в браке одной из его восьми детей интересует мужчину особенно сильно.

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