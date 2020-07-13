Сафронову предъявили обвинение

13.07.2020, 15:16, Новости дня

Советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову предъявлено обвинение в государственной измене, свою вину он не признал, сообщил адвокат Иван Павлов.

«Ивану предъявили обвинение. Вину по предъявленному обвинению он не признал. (…) Предъявленное обвинение Ивану непонятно. Неясно кем, по версии следствия, был завербован Иван, какие сведения, кому и как передавал, а также в какое время», – передает слова адвоката РИА «Новости».

Напомним, Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО. Он арестован «на срок один месяц и 30 суток» и помещен в СИЗО «Лефортово». По словам адвоката, Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы. Свою вину советник главы Роскосмоса признавать отказался, заявив, что «прессуют за заметки». Защита Сафронова обжаловала его арест.

При этом эксперты подтвердили секретность переданных Сафроновым сведений. Минобороны Чехии комментировать дело Сафронова отказалось.

Главред RT Маргарита Симоньян предложила способ, как «прекратить истерику» вокруг дела Сафронова.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Сафронов входил в «группу риска» с точки зрения контрразведки, а также объясняла, почему чешская разведка ценится в работе против России.