 

Мнение: Еще раз о русской классической литературе: Из старой России — с любовью!

13.07.2020, 15:11, Разное

Работая над источниками для моей предыдущей заметки, я подумал: “А не пора ли опять замахнулся на русскую классическую нашу литературу?” (Замахнуться, конечно, в хорошем смысле.) Я неоднократно писал, что идеологическая база русской классической литературы и её содержание были глубоко чуждыми для подавляющего большинства русского народа, поэтому то, как нас усиленно ею потчевали в школе, кажется вопиюще противоречащим здравому смыслу.

Однако сейчас, по здравом размышлении, я пришёл к убеждению, что знать русскую классику надо, но совсем не потому, что лишние люди разбудили Герцена — эти опусы Белинского, конечно, вздор, — а потому, что она держит высокий стандарт русского литературного языка: без этой литературы наша речь скатилась бы к лексикону базарных торговок, что, впрочем, мы ныне и наблюдаем (правда, торговки эти сейчас наводнили свою речь многочисленными корявыми заимствованиями из английского, поэтому их речь и русской-то можно назвать с большой натяжкой).

И это справедливо не только для русского языка. Довольно давно я читал статью одного американца о том, как когда-то во второй половине XIX века толпа американских простолюдинов внимательно внимала длинной и сложной речи, кажется, президента Линкольна, и при этом вполне её понимала; американец этот сетовал на то, что наши современники полностью отключились бы через первые 5 минут этой речи.

Перечитайте же еще раз какие-нибудь образчики русской классической литературы и поразитесь сложности и богатству русского языка тогдашних авторов! Как сказал поэт, “Я русский бы выучил только за то!”

Источник: Теория элит



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