Лукашенко назвал новый способ «лечения» коронавируса
13.07.2020, 15:08, Новости дня
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил лечиться от коронавирусной инфекции медом.
Глава республики посетил гидрологический памятник природы «Голубая криница», где пообщался с жителями и попробовал местные продукты, в том числе сыры и мед, передает «БелТа».
Лукашенко пообщался с пчеловодами и рассказал, что сам держит пасеку. Президент республики отметил, что криница – это прекрасное место.
«Сюда нужно приезжать от пандемии лечиться. Мед попробовал, окунулся», – сообщил он.
Лукашенко ранее неоднократно высказывался по поводу лечения коронавируса и предлагал сомнительные способы профилактики заболевания. Так, он советовал ходить в сухую парилку и мыть руки после бани. Он отметил, что можно выпить 100 граммов водки после водных процедур.
Однако слова президента опроверг министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он заявил, что алкоголь и табак не являются средствами профилактики новой коронавируной инфекции.
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