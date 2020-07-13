 

Лукашенко назвал новый способ «лечения» коронавируса

13.07.2020, 15:08, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил лечиться от коронавирусной инфекции медом.

Глава республики посетил гидрологический памятник природы «Голубая криница», где пообщался с жителями и попробовал местные продукты, в том числе сыры и мед, передает «БелТа».

Лукашенко пообщался с пчеловодами и рассказал, что сам держит пасеку. Президент республики отметил, что криница – это прекрасное место.

«Сюда нужно приезжать от пандемии лечиться. Мед попробовал, окунулся», – сообщил он.

Лукашенко ранее неоднократно высказывался по поводу лечения коронавируса и предлагал сомнительные способы профилактики заболевания. Так, он советовал ходить в сухую парилку и мыть руки после бани. Он отметил, что можно выпить 100 граммов водки после водных процедур.

Однако слова президента опроверг министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он заявил, что алкоголь и табак не являются средствами профилактики новой коронавируной инфекции.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / France 24 – Мона Лиза «вышла из изоляции» и снова улыбается посетителям Лувра

09.06 / Арестованный в Германии российский ди-джей мог стать жертвой мошенников

10.06 / Россия создаст глобальную сеть из беспилотников

10.07 / “Порошенко понад усе” еще более бесперспективно в электоральном отношении, чем провальный слоган “Армія. Мова. Віра”

12.06 / “Челси” близок к подписанию Вернера. О трансфере может быть объявлено до конца недели

20.06 / Во Владимире создали огромную композицию из цветов «Врачи – герои!»

09.07 / Мнения: Пять ошибок Виктора Януковича

21.05 / ЕС собрался нарушить собственные принципы ради Крыма

05.06 / Медицинский журнал Lancet отозвал исследование об опасности гидроксихлорохина при COVID-19

14.05 / Вакцину от коронавируса испытали на макаках

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска