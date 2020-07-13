Мотовиловец извинился перед Ионовой за то, что “торкнулся ее руки”

13.07.2020, 15:05, Новости дня

На заседании Верховной Рады 13 июля народный депутат от “Слуги нарда” Андрей Мотовиловец принес извинения народному депутату от “Европейской солидарности” Марии Ионовой за конфликт, который произошел между ними на предыдущем заседании 3 июля, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“В пятницу произошло досадное событие, под трибуной была толкотня. Я прошу извинения у Марии Николаевны Ионовой за то, что торкнулся вашей руки. Эту трибуну часто используют для политического давления, оскорблений и тому подобное, это делают опытные политики. Я не хочу быть опытными политиком, я хочу быть эффективным политиком”, – сказал Мотовиловец с трибуны.

Сопредседатель фракции “Европейская солидарность” Ирина Геращенко сказала, что Ионова находится в командировке, но смотрит онлайн-трансляцию заседания.

“Она и наша политическая сила принимаем эти извинения. Это хороший пример, когда молодые политики учатся опыту, потому что за некоторые случаи лучше извиниться, поставить точку и вместе двигаться дальше в развитии парламентаризма, гендерного равенства и работать на страну”, – сказала Геращенко.

Конфликт между Ионовой и Мотовиловцем произошел возле трибуны во время рассмотрения законопроекта об освобождении абитуриентов с оккупированных территорий Донбасса и Крыма от необходимости проходить внешнее независимое оценивание для поступления в вузы. “Европейская солидарность” заявила, что Мотовиловец “применил физическую силу” и “позволил себе поднять руку” на Ионову, и потребовала отстранить его от заседаний.

В день конфликта Мотовиловец заявил, что попросил прощения у Ионовой в личном разговоре, но публично извиняться не будет, поскольку “ничего не делал”.

“Я все же прошу вас сказать: я действительно применил к вам “физическую силу”? Я правда “поднял на вас руку”? Или все же пресс-служба вашей партии манипулятивно использует слишком болезненную тему для того, чтобы создать медийный скандал и все же добиться своего политического решения таким извращенным образом?” – обратился он тогда к Ионовой.