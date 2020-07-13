Саакашвили: Убрать пророссийское правительство Грузии – в интересах Украины

13.07.2020, 15:05, Новости дня

Бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили считает, что смена “прорусского правительства Грузии” соответствует национальным интересам Украины. Об этом он заявил в комментарии агентству “Интерфакс-Украина”.

“Я считаю, что убрать прорусское правительство Грузии – в интересах Украины и украинского народа тоже. Но это мое личное мнение. Я не выражаю мнение ни президента, ни других по этому поводу – потому что я не являюсь официальным госслужащим Украины. Это моя личная позиция, и она очень твердая”, – сказал он.

Саакашвили добавил, что “никто не может запретить грузину быть грузином, даже если у него украинский паспорт и он является патриотом Украины”.

Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии против него возбудили него несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Сам Саакашвили уголовные дела называл политически мотивированными.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

С июня 2020 года Саакашвили находится на должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

9 июля в видеообращении, опубликованном в YouTube, он заявил о нелегитимности грузинской власти. “У нас нет правительства. Я считаю, что грузинское правительство абсолютно нелегитимно. Я не признаю ни на секунду его легитимности, и я не признаю ни на секунду легитимности этой ситуации в Грузии. Это нелегальная ситуация”, – говорил Саакашвили.

В связи с этим министерство иностранных дел Грузии вызвало на беседу посла Украины Игоря Долгова.

В украинском МИД подчеркивали, что “публичные высказывания неуполномоченных лиц не могут считаться позицией государства”.