Рада выделила еще почти 1,3 млрд грн на местные выборы

13.07.2020, 15:05, Новости дня

На заседании 13 июля Верховная Рада внесла изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год относительно финансового обеспечения проведения выборов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Соответствующий проект закона №3712 в первом чтении приняло 332 народных депутата при минимально необходимых 226, а в целом – 330.

Закон предусматривает выделение дополнительно 1,25 млрд грн на проведение местных выборов в Украине за счет уменьшения расходов фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19.

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