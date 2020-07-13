 

Мнение: Тучи над Хабаровском…

13.07.2020, 14:55, Разное

Автогонщик и каратист с «черным поясом» Юрий Трутнев, работающий вице-премьером правительства России и полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе, прилетел в Хабаровск разруливать ситуацию с неразумным народом, который не понял, что Москва осчастливила хабаровчан, избавив их от губернатора негодяя и изверга, полтора десятилетия прикидывавшегося безвинной овечкой …

К народу, митингующему с требованием вернуть Фургала, Трутнев не пошел.  Забаррикадировался в Доме приемов, и провел совещание с силовиками, потом с чиновниками…

Похоже, что у Трутнева и мысли не было выйти к людям, рассказать им, какой негодяй Фургал.  Если и не самому пойти в народ, то хотя бы попытаться найти в Хабаровске таких людей, которые могут пойти к митингующим и раскрыть им глаза…

Видимо, Трутнев прилетел в Хабаровск, чтобы прозондировать возможность силового усмирения митингующих. Просчитать, справятся ли местные силовики? Или же необходимо экстренно перебросить на Дальний Восток пару полков служивых из Москвы или Чечни? 

В общем, похоже, что над Хабаровском сгущаются тучи и вот-вот что-то грянет. То ли буря, то ли всего-лишь дождь…

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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