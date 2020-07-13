ФСБ начала предъявлять обвинение Сафронову

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13.07.2020, 14:53, Новости дня

ФСБ РФ начала предъявлять обвинение в государственной измене советнику главы Роскосмоса, бывшему журналисту «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивану Сафронову, сообщил источник, близкий к следствию.

«В следственном управлении ФСБ началась процедура предъявления обвинения Сафронову в присутствии адвокатов. Он также будет допрошен в качестве обвиняемого», – сказал он, передает ТАСС.

Ранее адвокат Олег Елисеев сообщал, что 16 июля Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на арест Сафронова.

Напомним, Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО. Он арестован «на срок один месяц и 30 суток» и помещен в СИЗО «Лефортово». По словам адвоката, Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы. Свою вину советник главы Роскосмоса признавать отказался, заявив, что «прессуют за заметки». Защита Сафронова обжаловала его арест.

При этом эксперты подтвердили секретность переданных Сафроновым сведений. Минобороны Чехии комментировать дело Сафронова отказалось.

Главред RT Маргарита Симоньян предложила способ, как «прекратить истерику» вокруг дела Сафронова.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Сафронов входил в «группу риска» с точки зрения контрразведки, а также объясняла, почему чешская разведка ценится в работе против России.



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