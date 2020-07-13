Экс-совладельца «Росгосстраха» признали виновным в растрате более 2 млрд рублей

13.07.2020, 14:48, Новости дня

Дорогомиловский суд Москвы вынес обвинительный приговор в отношении бывшего совладельца страховой компании «Росгосстрах» Сергея Хачатурова в рамках уголовного дела о мошенничестве и легализации похищенного в особо крупном размере, а также присвоении и растрате имущества на сумму более 2 млрд рублей.

«Хачатуров совершил присвоение и растрату имущества в особо крупном размере с использованием своего служебного положения. Клепальская совершила пособничество», – передает ТАСС вердикт судьи Ольги Быковской.

Уточняется, что Хачатурову инкриминируется растрата более 2 млрд рублей.

Суд начал оглашение приговора с заявления о признании доказанности обвинений в отношении подсудимых. Гособвинение попросило суд назначить по совокупности преступлений Хачатурову девять лет колонии, а второй фигурантке дела – бывшему акционеру Росгосстрахбанка Надежде Клепальской – восемь лет лишения свободы.

Напомним, в апреле 2018 года Лефортовский суд Москвы вынес решение об аресте бывшего вице-президента группы «Росгосстрах» и младшего брата Даниила Хачатурова Сергея.

Год спустя полицейские в Москве начали доследственную проверку в отношении экс-главы «Росгосстраха» Даниила Хачатурова.

Защитник Хачатурова пояснял в суде, что речь идет о сделке по приобретению банком «Открытие» компании «Росгосстрах» в 2017 году. «Над этой сделкой наблюдал и должен был наблюдать, как регулятор, Центральный банк России», – сказал адвокат, добавив, что Хачатуров не отрицает подконтрольность продаваемой компании ему. Адвокат отметил, что предпринимателю фактически вменяется то, что он «сам у себя похитил» деньги.