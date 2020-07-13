 

Tageszeitung – немецкий политик попала под огонь критики за пророссийские высказывания

13.07.2020, 14:35, Новости дня

Министр по европейским делам земли Бранденбург Катрин Ланге столкнулась с яростной критикой после своих заявлений о том, что антироссийские санкции не имеют смысла и вредят как России, так и Германии, пишет Tageszeitung. Слова Ланге раскритиковал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, а также представители партий ХДС и «Свободные демократы».


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Пророссийские высказывания министра по европейским делам немецкой федеральной земли Бранденбург Катрин Ланге натолкнулись на обширную критику в ФРГ, пишет Tageszeitung.

Издание напоминает, что в мае этого года Ланге опубликовала своё заявление, приуроченное к 75-й годовщине окончания Второй мировой войны. В нём она, в частности, заявила, что введённые в отношении РФ санкции вредят как самой России, так и Германии, а также никак не помогают Крыму, вследствие чего не имеют смысла. Ланге также отметила, что надёжные отношения с Россией являются одним из залогов стабильного европейского порядка.

Как отмечает Tageszeitung, заявления Ланге не были восприняты позитивно. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что слова Ланге стали «пощёчиной для тысяч жертв российской агрессии на Донбассе, а также для двух миллионов жителей Крыма». Кроме того, слова Ланге подверглись критике со стороны ряда восточноевропейских исследователей.

Несмотря на это, Ланге ещё больше подлила масла в огонь, пишет Tageszeitung: она заявила, что санкционная политика провалилась. Её поддержал посол РФ в Германии Сергей Нечаев, заявивший, что Ланге озвучила мнение, разделяемое многими. Нечаев подчеркнул, что санкции не изменят позиции России.

Слова Ланге были раскритикованы в ряде немецких партий, пишет издание. Представитель ХДС Барбара Рихштайн заявила, что Ланге не должна путать причины и последствия введения санкций, подчеркнув, что РФ «нарушила международное право». Линда Тойтберг из партии «Свободные демократы» присоединилась к критике, заявив, что экономические штрафные меры являются важным политическим сигналом. «Историческая ответственность Германии действует не только в отношении России, но и в отношении Польши, стран Прибалтики и Украины, особенно пострадавшей во время Второй мировой войны», — приводит издание слова Тойтберг.  

Как отмечает издание, Катрин Ланге не является единственным политиком из партии СДПГ, делавшим пророссийские заявления. В качестве примера приводятся бывший премьер Бранденбурга Матиас Платцек, регулярно заявляющий о необходимости улучшения отношений с Москвой. 



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