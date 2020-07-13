В США носившие маски и перчатки педагоги летней школы заразились коронавирусом

13.07.2020, 14:30, Разное



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Одна из педагогов, 61-летняя Кимберли Берд (Kimberley Byrd) входила в группу риска — женщина страдала от диабета, астмы и волчанки, передает CNN. Ее госпитализировали и сразу дали кислород, а спустя сутки ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Спустя неделю учительница скончалась. Ее муж, дочь, сын, невестка, внучка и еще несколько близких родственников также заразились, один из них провел на ИВЛ почти месяц.

Вместе с Берд тяжело заболели две ее коллеги — Джена Мартинес (Jena Martinez) и Анжела Скиллингс (Angela Skillings). Обе женщины формально считаются выздоровевшими, но они до сих пор плохо себя чувствуют: слабость, кашель, чувство сдавленности в груди. Как сообщила Скиллингс CNN, она почувствовала улучшение неделю назад, но теперь сильный кашель вернулся, а тест на COVID-19 снова дал положительный результат.

«Они были осторожны, соблюдали все правила и все равно заразились. Мы очень обеспокоены тем, что не можем обеспечить безопасность для наших сотрудников, тем более после начала учебного года, когда в классе будут сидеть по двадцать детей», – сообщил CNN директор школы Джефф Грегорич (Jeff Gregorich).

Анжела Скиллингс добавила, что детям очень сложно соблюдать социальную дистанцию, потому что им важен тактильный контакт. Кроме того, они могут получить тяжелую психотравму, если станут виновниками заражения в школе или в семье.

«Что мы будем делать с теми детьми, которые заразят кого-то из членов семьи, и этот человек умрет?», – утверждает учительница.

Напомним, президент Дональд Трамп (Donald Trump) настаивает на полном открытии школ под угрозой сокращения финансирования образования, несмотря на агрессивный рост заболеваемости COVID-19 в большинстве штатов Америке.

Отметим, что с сегодняшнего дня в Москве снимаются ограничения на очную работу образовательных учреждений. Как сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин, студенты снова могут посещать вузы, абитуриенты и выпускники школ — сдавать экзамены очно. Также отменяется запрет на занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах.

«В обычный режим работы возвращаются общеобразовательные школы и колледжи. До начала августа в школах будет проходить ЕГЭ. Полноценный учебный год планируем начать, как обычно, в День знаний 1 сентября», – информирует мэр.

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