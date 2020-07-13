Эксперт объяснила снижение интереса к медицинскому образованию у выпускников школ

13.07.2020, 14:30, Новости дня

Если снижение спроса на медицинские специальности действительно произошло, то это связано с интересами нынешнего поколения, а не эпидемиологической обстановкой в стране и мире, сообщила газете ВЗГЛЯД руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова.

Центр внутреннего мониторинга НИУ ВШЭ опросил выпускников школ и выяснил, что в 2020 году упал интерес к медицинским специальностям – на них собираются поступать всего 12 % опрошенных, хотя ранее это направление было одним из самых популярных. Большинство абитуриентов намерены изучать в университете естественные науки, экономику и менеджмент (17 %), инженерное дело и технические науки (16 %), педагогику (15 %), социальные и гуманитарные науки (13 %).

«Если ориентироваться на наши данные, то медицина никогда не была в «топ-5» самых востребованных направлений среди молодых специалистов. Во-первых, объем рабочих мест там меньше, чем на каких-то других направлениях, да и вакансий на рынке меньше, чем в других профессиях. Во-вторых, долгое время медики и рабочий персонал, которые в советское время были очень востребованы, на сегодняшний день в принципе стали не очень интересны молодым специалистам», – говорит Игнатова.

На старте профессии, то, на что сможет рассчитывать выпускник медицинского вуза, заработная плата крайне мала, что и не устраивает большинство, объясняет эксперт. К тому же профессия медика подразумевает не только постоянное развитие, ненормированный график и бесконечные бессонные ночи, но и тяжелый физический труд. Также некоторых потенциальных абитуриентов-медиков отпугивают трудности нахождения баланса между личной жизнью и работой.

«Может быть, конечно, в какой-то степени и ситуация с коронавирусом повлияла на выбор некоторых выпускников. Та нагрузка, которая свалилась не только на врачей и действующий медперсонал, но и на студентов – могла отпугнуть. Но это скорее психологическая причина, которая просто отмела сомневающихся людей. Лично мы, по своим данным, не видим здесь какого-то существенного провала», – считает Игнатова.

Как правило, школьники, которые намеренны поступать в медицинский, не один год думают о профессии, взвешивают все за и против. Поэтому, даже если снижение спроса на данные специальности действительно произошло, то это связано с интересами нынешнего поколения, а не эпидемиологической обстановкой в стране и мире.

Эксперт подчеркнула, что изменений не произошло и среди выпускников медицинских вузов – большинство продолжают работу в данной сфере. При этом есть люди, которые уходят в коммерцию или управление, например, но они все равно остаются в индустрии.

В начале июля в пресс-службе столичного департамента здравоохранения сообщили, что общее число желающих поступить в медколледжи Москвы выросло в 2,5 раза.