Немецкого политика раскритиковали за высказывания в поддержку России

13.07.2020, 14:30, Новости дня

Министра по европейским делам земли Бранденбург Катрин Ланге раскритиковали за заявления о том, что антироссийские санкции не имеют смысла и наносят вред как России, так и Германии, пишет Tageszeitung.

В мае политик опубликовала свое заявление, приуроченное к 75-й годовщине окончания Второй мировой войны. Она заявляла, что антироссийские санкции бессмысленны и вредят как России, так Германии, а также никак не помогают Крыму. Ланге добавила, что надежные отношения с Россией являются одним из залогов стабильного европейского порядка, передает RT.

По данным издания, политика за ее заявления подвергли критике. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что слова Ланге стали «пощечиной для тысяч жертв российской агрессии на Донбассе, а также для двух миллионов жителей Крыма». Также слова министра раскритиковал ряд восточноевропейских исследователей.

Однако Ланге позже сообщила о провале санкционной политики. В ее поддержу выступил посол РФ в Германии Сергей Нечаев. Он подчеркнул, что политик высказала мнение, разделяемое многими.

Многие немецкие партии обрушили на Ланге шквал критики. По словам представителя ХДС Барбары Рихштайн, Ланге не должна путать причины и последствия введения санкций. Она заявила, что РФ якобы «нарушила международное право».

Линда Тойтберг из партии «Свободные демократы» заявила, что экономические штрафные меры являются важным политическим сигналом. «Историческая ответственность Германии действует не только в отношении России, но и в отношении Польши, стран Прибалтики и Украины, особенно пострадавшей во время Второй мировой войны», – приводит издание слова Тойтберг.

По данным СМИ, Ланге не является единственным политиком из партии СДПГ, который высказывался подобным образом. Так, бывший премьер Бранденбурга Матиас Платцек неоднократно заявлял о необходимости улучшения отношений с Москвой.

Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер также высказался за отмену антироссийских санкций, введенных ЕС после воссоединения РФ с Крымом, и подчеркнул, что сотрудничество с Россией особенно необходимо в экономической ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса.