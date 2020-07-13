Российскими инженерами создан новый легкий броневик «Стрела»

13.07.2020, 14:30, Разное

Вскоре на вооружении российской армии может появиться новая машина специализированного типа. В кратчайшие сроки российскими инженерами создан легкий броневик «Стрела».

Как пишет «Политэксперт», разработкой транспортного средства занимались специалисты «Военно-промышленной компании». Семейство легких бронеавтомобилей «Стрела» можно комфортно перевозить на вертолетах наподобие Ми-8, прикрепив броневик к внешней подвеске.

Первый экземпляр военной машины уже представлен, его вес составляет немногим более 4,5 тонны. Это дает возможность легко перебрасывать ее в случае необходимости по другому направлению.

Руководство «ВПК- Стрела» заявляет, что до сих пор подобного авто на вооружении армии Российской Федерации не было. Инновационная машина способна перевозить как грузы, так и людей.