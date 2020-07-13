 

Китай ввел ответные санкции против США, обеспокоенных положением уйгуров

13.07.2020, 14:25, Новости дня

ПЕКИН – Китай ввел санкции против американских официальных лиц, включая двух сенаторов, в ответ на санкции Вашингтона против высокопоставленных китайских чиновников. Поводом для последних послужило обращение Пекина с уйгурским мусульманским меньшинством.

Представитель МИД Китая Хуа Чуньин сообщила об «аналогичных санкциях» против сенаторов Теда Круза и Марко Рубио, конгрессмена Криса Смита, спецпредставителя по вопросам религиозной свободы Сэма Браунбека и Совместной комиссии Конгресса и исполнительной власти по Китаю.

Комиссия наблюдает за соблюдением прав человека и принципа верховенства закона в Китае и представляет ежегодный доклад президенту Дональду Трампу и Конгрессу.

«Действия США представляют серьезное вмешательство во внутренние дела Китая, серьезно нарушают базовые нормы международных отношений и наносят серьезный ущерб китайско-американским отношениям», – заявила представитель МИД КНР журналистам на ежедневном брифинге.

«Китай будет принимать дальнейшие ответные меры в зависимости от развития ситуации», – добавила она.

Хуа Чуньин не уточнила, что подразумевает режим санкций, но меры Вашингтона против китайских чиновников, включая секретаря регионального отделения Компартии в неспокойном Синьцзяне, включают замораживание их активов в США, запрет на въезд. Кроме того, американцам запрещено вести с ними дела.

Эксперты ООН и активисты утверждают, что в центрах содержания под стражей в Синьцзяне находятся по меньшей мере миллион этнических уйгуров и других мусульман. Китай описывает их как учебные центры, помогающие искоренить терроризм и экстремизм, а также дать людям новые навыки.



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