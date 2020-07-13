 

Команда Washington Redskins будет переименована из-за расистских коннотаций

13.07.2020, 14:25, Новости дня

ЭШБЕРН, ВИРДЖИНИЯ – Вашингтонская команда, входящая в Национальную футбольную лигу, в понедельник откажется от названия Redskins («Краснокожие»), сообщили несколько СМИ.

Неизвестно, будет ли объявлено при этом о новом названии одной из старейших команд НФЛ.

Газеты USA Today, Washington Post, Washington Times, издание Sports Business Journal и телеканал ESPN сообщили вечером в воскресенье, что владелец команды Дэн Снайдер намерен отправить это название «на покой». Yahoo сообщил в субботу, что смена названия неизбежна.

Команда начала «тщательный анализ» названия 3 июля, который был поддержан НФЛ. Это произошло после того, как известные спонсоры, такие как FedEx, Nike, PepsiCo и Bank of America, попросили команду сменить название.

Стадион команды в Лэндовере, штат Мэриленд, носит имя компании FedEx, а ее глава Федерик Смит является миноритарным владельцем. Nike и другие компании изъяли одежду с логотипами команды из своих интернет-магазинов.

Более десятка лидеров и организаций коренных американцев обратились с письмом к главе НФЛ Роджеру Гуделлу, потребовав немедленно прекратить использование названия вашингтонской командой.

Авторы письма, с которым ознакомилось Associated Press, заявили, что они рассчитывают, что «НФЛ включится в полноценный, серьезный процесс примирения с лидерами движений, племенами и организациями коренных американцев для ликвидации последствий десятилетий эмоционального насилия и другого серьезного вреда, нанесенного использованием этого расистского названия коренным народам».



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