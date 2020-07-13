Юлианна Караулова рассказала участникам «Тавриды» секреты продвижения в TikTok

13.07.2020, 14:16, Новости дня

«Я очень люблю разносторонне развитых людей с горящими глазами. На «Тавриде» именно такие», – сказала газете ВЗГЛЯД певица Юлианна Караулова во время творческой встречи с участниками проходящего в Крыму молодежного фестиваля «Таврида». Певица считается популярным блогером и рассказала, как заявить о себе в соцсети TikTok.

«На «Тавриде» всегда подпитываешься особой энергией. Вокруг потрясающие пейзажи, море, много талантливых молодых людей, которые «горят» своими идеями и очень в них верят», – поделилась впечатлениями певица и блогер Юлианна Караулова.

Караулова приезжает в Крым на молодежный форум «Таврида» не первый раз. В прошлом году на церемонии закрытия фестиваля она исполнила свой хит в дуэте с одним из участников. «Тогда было много зрителей, большая сцена. Сейчас мир диктует свои правила. Здорово, что несмотря на огромное количество ограничений и разных «но» из-за коронавирусной инфекции, мероприятие все-таки состоялось. Это огромный шанс для многих людей заявить о себе, найти новых друзей», – уверена певица.

Во время встречи с участниками фестиваля Караулова поделилась секретами продвижения в новых медиа. «Сейчас достаточно заявить о себе в TikTok, чтобы твой трек стал популярным. Прелесть этой соцсети в том, что не нужно быть публичным человеком, звездой или суперблогером, чтобы продвинуться. Если у вас уникальный, интересный, креативный контент, он рано или поздно зайдет аудитории», – убеждена Караулова, которая вместе с участниками встречи записала совместное видео для TikTok.

Напомним, первая смена форума «Таврида» для творческой молодежи открылась в Крыму в прошлую пятницу. Ее участниками стали сто человек из 85 регионов. Они на протяжении нескольких месяцев помогали команде «Тавриды» организовывать культурные мероприятия по всей стране.

«Таврида» впервые прошла в Крыму в 2015 году и сейчас стала одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодежи в стране. С прошлого года форум проводится около Судака. В бухте Капсель постепенно строится арт-резиденция «Таврида» – комплекс с капитальными зданиями, что позволит через несколько лет проводить мероприятия в любое время года.

Прошлый сезон для «Тавриды» стал рекордно долгим – смены проводились с 11 мая по 5 октября; в этом году также планировался длинный сезон, однако планам помешала ситуация с коронавирусом.

Накануне первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил памятные медали «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе». Кириенко предложил участникам форума подумать, как проект «#МыВместе» может развиваться в будущем.

Встреча состоялась в рамках мотивационной сессии первой антишколы форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида», где лучшие резиденты арт-кластера «Таврида» и активисты общероссийского движения «#МыВместе» рассказали о своих творческих достижениях в период самоизоляции и поделились планами на будущее.