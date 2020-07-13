ВВС Израиля объявили о новой эре в истории воздушного спецназа

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13.07.2020, 14:16, Новости дня

Военно-воздушные силы Израиля представили новую уникальную эскадрилью, в которой все спецсилы подразделения собраны под одним командованием, сообщила Армия обороны Израиля.

«7-е воздушное подразделение специального назначения было создано для удовлетворения оперативных потребностей и реагирования на меняющиеся и растущие угрозы в различных зонах», – приводит портал MIGnews.com пресс-релиз ЦАХАЛа.

Отмечается, что этот шаг направлен на повышение оперативной эффективности подразделений. 

«Крыло будет функционировать в качестве дополнительного и уникального компонента для действий ВВС через специальные глубинные, рутинные и аварийные операции», – отметили в Армии обороны Израиля.

Новая эскадрилья объединит в себе элитный поисково-спасательный отряд ВВС 669, отряд Шальдаг, Frontal Landing Unit, специальное разведывательное подразделение и школу спецназа.

По словам командующего ВВС генерал-майора Амикама Норкина, тем самым Израиль вступает в новую эру в истории воздушного спецназа. 

Ранее Израиль представил семь изобретений для нового мира туризма. Израильские компании разработали продукты и технологии, которые могут помочь туристической отрасли вернуться к безопасной и эффективной работе. 



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