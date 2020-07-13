 

Защита губернатора Фургала обжаловала его арест в суде

13.07.2020, 14:09, Разное

Адвокат Сергея Фургала подал в суд апелляцию на арест своего клиента. По мнению Бориса Кожемякина, который представляет интересы главы Хабаровского края, в данном деле можно обойтись и без заключения под стражей.
Как пишет «Слово и дело», задержали губернатора 9 июля утром. Главе региона вменяется два заказных убийства местных бизнесменов, которые произошли в 2004 и 2005 годах.

Сразу после задержания Фургала доставили в столицу на самолете. Как сообщают СМИ, Московский городской суд должен будет рассмотреть ходатайство о замене меры пресечения на время расследования.

Все выдвинутые обвинения губернатор Хабаровского края отвергает. По словам Сергея Фургала, он невиновен и все дела против него являются политически мотивированным преследованием.



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