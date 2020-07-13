В СМИ вспомнили скандальные дебоши звезд советского кино и эстрады

13.07.2020, 14:09, Разное

В СМИ появилась информация о том, как вели себя звезды эстрады и кино в советское время. Оказалось, что и тогда любимцы публики устраивали скандальные дебоши.

Как пишет «Политэксперт», во времена существования Советского Союза черный пиар часто мог срабатывать против артиста, поскольку для элиты искусства не допустимыми были любые негативные проявления. Однако и это не останавливало людей искусства. Так, народный артист Олег Ефремов, отец Михаила Ефремова, также нередко садился за руль в нетрезвом состоянии. А однажды в Болгарии в 1973 году он занял за столом место лидера страны Тодора Живкова. При этом он еще и упал лицом в салат, после чего нецензурно выразился. Проблем артисту удалось избежать только благодаря чувству юмора болгарского политика.

Обозреватели «Слова и дела» вспоминают, как в 1987 году Алла Пугачева остановилась в ленинградской гостинице «Прибалтийская», где у нее был любимый номер, который всегда бронировали для Примадонны. Однако в этот раз он оказался занятым, в комнату уже вселили другого человека. В ответ на предложение идентичного номера Пугачева устроила скандал, прекратить который удалось только вызванному наряду милиции. После о данном инциденте писала вся советская пресса, называя исполнительницу «капризной певичкой», причем статьи выходили в самых разных изданиях в течение почти месяца.

Звезда фильма «Трактористы» Борис Андреев устроил драку в одном из заведений общепита в Москве. Однако его соперниками, как оказалось, были авторитетные управленцы. Из-за этого актеру, позже получившему звание «народного артиста», грозило тюремное заключение, и лишь личное вмешательство Сталина спасло артиста.