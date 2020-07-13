 

Кличко рассказал, планируют ли в столице повышать цены на проезд

13.07.2020, 14:00, Новости дня

Столичная власть не планирует повышать стоимость проезда в городском электротранспорте из-за увеличения с 1 августа тарифа “Укрэнерго” на передачу электроэнергии на 54%. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, передает корерспондент издания “ГОРДОН”.

“Я хочу успокоить всех. Столичная власть не планирует поднимать тариф на проезд в городском электротранспорте. Ведь мы понимаем, что это ударит по карманам киевлян. Поэтому будем искать дополнительные ресурсы в городском бюджете для компенсации транспортным предприятиям”, – отметил мэр.

Он также добавил, что сегодня на всем подвижном составе “Киевпасстранс” и на станциях скоростного трамвая, городской электрички и фуникулера пассажиры могут воспользоваться электронной билетом и не платить наличными. Он подчеркнул, что 50% всех пассажиров уже платят за проезд бесконтактно.

11 июля Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила увеличение тарифа НЭК “Укрэнерго” на передачу электроэнергии на 54,6%.

Тариф будет увеличен с 1 августа. Соответствующее решение комиссия приняла с целью обеспечения компании средствами для погашения задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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