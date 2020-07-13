 

Зеленский присвоил звание Героя Украины младшему лейтенанту Матвиеву, который погиб на Донбассе 10 июля

13.07.2020, 14:00, Новости дня

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с орденом “Золотая звезда” погибшему на Донбассе младшему лейтенанту Тарасу Матвиеву. Об этом сообщает сайт Офиса президента.

Матвиев погиб вечером 10 июля, когда боевики обстреляли украинские позиции в районе села Троицкое Попаснянского района Луганской области. Одна из мин попала в блиндаж, где было двое солдат. Матвиев вытащил двух своих бойцов наружу и отнес в безопасное место. В это время еще одна мина упала на позицию и осколками смертельно ранила военного.

Отмечается, что звание Героя Украины присвоено Матвиеву за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.

“Тарас Матвиев на фронте с начала войны. Был волонтером и добровольцем, а в 2019 году начал службу в рядах ВСУ. Во время вражеского обстрела 31-летний Тарас спас двух своих собратьев, помог им добраться в безопасное место. К сожалению, сам погиб от вражеской мины. Именно благодаря таким людям Украина выстоит и победит. Это – пример ценностей молодых поколений украинцев, которые создают нашу страну. Вечная память Герою”, – сказал Зеленский.

Похороны погибшего украинского военнослужащего состоится в среду, 15 июля.

Сегодня штаб операции Объединенных сил сообщил о гибели двух военных в районе Славного и Зайцево.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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