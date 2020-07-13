Фейк РИА «Новости»: Приоткрыли… и тут же захлопнули

13.07.2020, 14:00, Разное

Очень-очень хочется нашим чиновникам и богатым людям летать в Европу. Стоило только появиться в Фейсбуке венгерского посольства сообщению, что Россию перевели в «желтую зону» по COVID-19 (гражданам этих стран можно въезжать в Венгрию в отличие от стран “красной зоны”). Тут же Голикова — конечно, вне всякой связи с этим сообщением — предложила восстановить международные авиарейсы из/в Россию с 15 июля. И принцип взаимности, декларируемый ЕС (только для тех стран, которые сами открыли границы для граждан ЕС), тут тоже не при чем. Это наше внутреннее решение.

Хотя для прилетающих в РФ все будет непросто – двухнедельный карантин или справка о ковиде. Примерно то же (только строже) требуют венгры от граждан из “желтой зоны”.

А РИА «Новости» вышла с сенсацией, что Венгрия с 15 июля разрешает перелеты из Москвы.

Сообщение оказалось фейком. Венгерское посольство удалило свою запись в Фейсбуке, а по телефону подтвердило нашим туроператорам, что изменений в режиме границы пока не будет…

В самом деле, в ЕС принята общая рекомендация по открытию границ. И строго рекомендовано не расширять ее в одностороннем порядке. Документ без юридических обязательств для стран ЕС, но обычно такие «советы» выполняются. В списке, опубликованном ЕС — 14 стран, из которых можно принимать пассажиров. России и США там нет. Пересмотр его — только с 15 июля. И вряд ли он коснется самой зараженной страны Европы — России.

Так что ЕС для россиян по-прежнему закрыт. Но любителям зарубежного отдыха отчаиваться не стоит — для нас открыта великолепная Доминикана. И даже без справок о ковиде. Хотя может это тоже фейк? Да и как туда добраться — большой вопрос.

PS. РИА «Новости» не стало опровергать свою публикацию, а изменила в ней ссылку с фейсбука посольства на некую «Венгерскую газету» на венгерском языке. В ней Oroszországi Föderáció (Российская Федерация) действительно подкрашена желтым цветом…

СерпомПо