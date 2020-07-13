 

«Золотую судью» Хахалеву лишили полномочий

13.07.2020, 13:53, Новости дня

Скандально известную судью Краснодарского края Елену Хахалеву досрочно лишили полномочий судьи. Соответствующее решение вынесла квалификационная коллегия судей (ВККС) России.

«ВККС РФ привлекла к дисциплинарной ответственности судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву. Ей назначено наказание в виде досрочного прекращения полномочий судьи, лишение первого квалификационного класса», – передает Ura.ru сообщение ВККС.

По данным Рен ТВ, Хахалева не явилась на заседание коллегии из-за болезни. До этого она уже пропускала заседания из-за пребывания в больнице в связи с коронавирусом.

Напомним, в августе 2019 года судью Хахалеву отстранили от процессов.

В ноябре 2018 года сообщалось, что Елена Хахалева покинула должность председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда. До этого, в сентябре того же года, Хахалева была понижена в статусе, ее вывели из руководства суда.

В 2017 году была опубликована видеозапись со свадьбы дочери Хахалевой, которая, как сообщалось, обошлась судье в 2 млн долларов. На мероприятии выступили Иосиф Кобзон, Николай Басков, Валерий Меладзе, Вера Брежнева.

Позже появились сведения о якобы отсутствии у Хахалевой юридического образования, хотя Совет судей получил подтверждение подлинности диплома.



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