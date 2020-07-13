Названа ожидаемая дата поступления в оборот российской вакцины от коронавируса

13.07.2020, 13:53, Новости дня

Вакцина от коронавирусной инфекции может поступить в оборот 14-15 августа, на это надеются в Национальным исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, сообщил директор института Александр Гинцбург.

«Ну вот где-то числа к 14-15 августа соответственно, я надеюсь, поступит в гражданский оборот то небольшое количество вакцины, которое удастся наработать», – передает его слова РИА «Новости».

По его словам, вторая фаза испытания вакцины продлится до 28 июля, после чего институт подаст на регистрацию, которая, как ожидается, продлится до 2-4 августа. Еще несколько дней понадобится для получения разрешения.

Гинцбург добавил, что гражданский оборот будет разрешен на условиях, которые фактически являются третьей фазой. При использовании препарата в гражданском обороте параллельно будет вестись наблюдение. При появлении каких-либо побочных эффектов Минздрав может отозвать разрешение.

Гинцбург уточнил, что в институте Гамалеи надеются на производство вакцины частными компаниями в начале-середине сентября. Однако в ближайшее время, по его словам, препарат, скорее всего, не удаться купить в аптеках.

Директор института выразил надежду, что прививку от COVID-19 россиянам будут делать в медучреждениях бесплатно.

Напомним, 18 июня в госпитале Бурденко на первой группе из 18 добровольцев начались клинические испытания вакцины, созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны. Спустя пять дней к ним присоединилась вторая группа. 10 июля стало известно, что Минобороны и центр Гамалеи приступили к завершающей стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса.