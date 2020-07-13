Под Омском прошел митинг против работы мусорного полигона

13.07.2020, 13:40, Разное

…и строительства крематория.

В поселке Ясная Поляна в пригороде Омска состоялся митинг против экологических проблем района. Он был заявлен областным комитетом по правам человека и сельскими депутатами. За день районная администрация письменно рекомендовала организаторам «отказаться от [его] проведения в связи с риском заражения его участников коронавирусом».

Выступавшие на митинге обозначили «две острейшие проблемы Ясной Поляны» – мусорный полигон, расположенный в километровой зоне от ее застройки: на него свозятся ТБО со всего миллионного города, и крематорий, который строится здесь же – в пятистах метрах от границы селения.

Фото: Георгий Бородянский / «Новая газета»

На полигоне площадью 38 гектаров отходы, по словам Николаева, скапливаются уже больше 50 лет. «Хотя нас заверяют, что эта свалка закрыта, на самом деле мусоровозы продолжают заезжать туда каждый день, и она разрастается, – сказал депутат Троицкого поселения Антон Николаев. – Летом при температуре воздуха как сейчас – 25-30 градусов – все мы чувствуем нестерпимый, удушливый запах. Нам обещают, что к 2023 году проведут рекультивацию этого полигона, но жить нам и нашим детям надо сейчас».

Под крематорий же, по сведениям депутата, арендованы 2 гектара коммерческой организации. «Это будет огромное предприятие, рассчитанное на 800 кремаций в день, – добавил Николаев. – Со всего Омска опять же к нам будут свозиться человеческие останки. Нам итак некуда деваться от химических разложений, токсичного запаха, пепла – полигон, как вы знаете, горит каждый год. Теперь нас будет травить еще крематорий: похоже власти решили нас добить окончательно».

Под резолюцией с требованием «прекратить экологический геноцид жителей Троицкого поселения», адресованной губернатору Александру Буркову, подписались 50 участников акции.

Фото: Георгий Бородянский / «Новая газета»Георгий Бородянский

специально для «Новой»