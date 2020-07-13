Дубовицкая об отношениях с Винокуром: Нас постоянно женили

13.07.2020, 13:37, Разное

Звезда сообщила, что именно она открыла широкой публике пародийный талант юмориста. Бессменная ведущая “Аншлага” увидела его выступления и поняла: он создан для большой сцены.

В тот день артист отдал ей две кассеты с записями песен. Регина Дубовицкая в эфире шоу “Судьба человека” отметила, что ее покорило исполнение Владимиром Винокуром композиции Льва Лещенко.

Телеведущая заявила, что им с товарищем по сцене часто приписывали романтические отношения, которых на самом деле не было. Звезда добавила, что их много раз женили и друзья, и журналисты.

По словам Регины Дубовицкой, Владимир Винокур для нее как талисман, именно поэтому он принимал участие во всех выпусках “Аншлага”. Ведущая отметила, что у них до сих пор прекрасные отношения, и юморист постоянно ее разыгрывает: звонит и начинает что-то рассказывать измененным голосом. “Каждый раз ведусь”, – призналась артистка в эфире шоу “Судьба человека”.

Напомним, что Регина Дубовицкая ведет “Аншлаг” с 1987 года. Программа уже не так популярна, как раньше, но иногда все же выходит в эфир. Даже в период режима самоизоляции ведущая не переставала работать – писала новый сценарий. Да и репетиции не прекращались, просто перешли в онлайн-формат.