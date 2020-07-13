 

«Я вас, страшненьких, жалею»: Гузеева ответила на критику в свой адрес

13.07.2020, 13:30, Разное

Лариса Гузеева в ироничной форме ответила на критику в свой адрес, которая последовала от подписчицы. Ведущая заявила, что жалеет «страшненьких, без мозгов и фантазии».
На странице Ларисы Гузеевой в Instagram появился новый пост, посвященный приятельницам телеведущей. В нём знаменитость пояснила о том, что уже на протяжении 12 лет работает с «этими прекрасными, красивыми, умными и бесконечно талантливыми девочками». Спустя такое количество времени они стали для артистки настоящими подругами.

«Понимаем и чувствуем с полувзгляда друг друга», – поделилась Гузеева.

Текст дополнили фотографии, сделанные во время съёмок в деревне. По словам ведущей, они хорошо проводят там время. Стоит отметить, что многие интернет-пользователи оценили данную публикацию.

«Обожаю вас, вы самая лучшая», «Улыбайтесь! Вы красавица!», «Как вам к лицу этот цвет!», «Что бы вас всегда окружали прекрасные и талантливые люди!», «Выглядите супер! И девочки прекрасны», – писали восторженные фолловеры.

Тем не менее, среди множества позитивных комментариев можно встретить и совсем нелестные отзывы. Так, одна из подписчиц сравнила запечатлённых на снимке женщин со страдающими от алкогольной зависимости людьми.

Гузеева не обошла такое высказывание стороной и ответила комментаторше, пишет Инфореактор.
«Я вас, страшненьких, без мозгов и фантазий, жалею», — написала телеведущая.



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