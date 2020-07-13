 

Ольга Казаченко рассказала об алиментах: «Жена Вадима перечисляет на ребенка 14 тысяч рублей»

13.07.2020, 13:30, Разное

Бывшая жена Вадима Казаченко пояснила о предмете судебных разбирательств с певцом. С ее слов, супруга артиста перечисляет 14 тысяч рублей на содержание ребенка.
Как пишет «Телепрограмма», сегодня, 13 июля, известный российский исполнитель Вадим Казаченко отмечает свой день рождения. Солисту популярной в 1990-е годы группы «Фристайл» исполняется 57 лет. Однако в последнее время вокалист много времени вынужден тратить на споры в судах.

Ольга Казаченко, с которой артист проживал с 2014 по 2016 годы, считает, что певец пиарится на скандалах. Камнем преткновения стали как финансовые вопросы, так и судьба ребенка, которого Вадим Казаченко долгое время не признавал даже после ДНК-экспертизы.

Сейчас в суде находится заявление от артиста и его нынешней супруги Ирины Аманти, которая занимается также организацией концертов. Они уверены, что Ольга Казаченко опорочила честь и достоинство исполнителя. Так, на одном из телешоу, сетует Ирина Аманти, экс-жена Вадима Казаченко сообщила, будто бы Аманти хочет быть изнасилованной. При этом Ольга Казаченко имеет заверенный у нотариуса скан переписки с Ириной, где четко видно, что последняя высказывает именно такую мысль.

При этом, со слов Ольги Казаченко, она получает от экс-супруга и его возлюбленной 14 тысяч рублей, которые идут на содержание сына Филиппа. Этих средств крайне мало для того, чтобы растить ребенка и обеспечивать его всем необходимым.



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